Buffon ha deciso, lascerà subito il calcio: niente Juve, c'è già un'offerta dalla FIGC

Scarpini al chiodo. Gianluigi Buffon sembra ormai orientato a lasciare il calcio giocato, il suo futuro quasi sicuramente sarà da dirigente, ma non nella Juventus, probabilmente in Nazionale. Le voci circolano da qualche giorno, oggi vengono confermate anche da Il Messaggero. Il quotidiano romano scrive che l'ex fuoriclasse e capitano bianconero, attualmente portiere del Parma, avrebbe ricevuto un'offerta dalla Federcalcio.

Per Buffon si profila il ruolo di capo delegazione azzurra, lasciato scoperto dalla morte di Vialli. L'estremo difensore ancora non avrebbe detto sì alla chiamata di Gravina, ma è concreta l'ipotesi di un ritorno in Nazionale, con cui fu campione del Mondo nel 2006.