Bunker Napoli: non solo la miglior difesa, spunta anche un record in tutta Europa

Alex Meret è il portiere meno battuto della Serie A. E, da gennaio, il meno battuto d'Europa. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "15 gol subiti e il titolo di difesa più ermetica del campionato. E fosse soltanto questo: quattro partite consecutive con la porta inviolata, chiusa a chiave, e cinque se consideriamo anche la Champions; 12 clean sheet complessivi e 6 da gennaio che valgono il primato nei cinque campionati top d'Europa; e per finire, l'ennesima medaglia conquistata come terza squadra nella storia della Serie A dopo Inter e Juve capace di vincere cinque volte di fila in trasferta senza subire gol".