Buongiorno non cambia posizione, sarà schierato ancora da braccetto: il motivo

vedi letture

Alessandro Buongiorno è stato acquistato per fare il centrale, ma le vicissitudini l'hanno portato a essere impiegato da braccetto di sinistra. E nelle prossime partite la sua posizione non cambierà, stando a quanto scrive Il Mattino: "C'è una ragione ben precisa se Buongiorno continuerà a ricoprire il ruolo di centrale di sinistra nella difesa a «tre» disegnata da Conte per il suo Napoli. Il ruolo dei «braccetti» per il tecnico leccese non si limita infatti al solo compito di arginare le sortite degli attaccanti avversari, ma deve essere capace di staccarsi, inserirsi, riavviare l'azione ed eventualmente essere anche bravo in zona gol.

Chiedere informazioni a Di Lorenzo che anche a Cagliari giocherà in quella posizione - sebbene sulla destra - e che contro il Bologna al Maradona ha sbloccato la partita proprio con un'azione del genere. C'è di più. Buongiorno ha dimostrato di essere intelligente tatticamente, bravo nell'anticipo, ma soprattutto capace di dare del «tu» al pallone con una certa disinvoltura".