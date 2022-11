Luciano Spalletti sta facendo un capolavoro con il suo Napoli, che ha numeri quasi mai visti prima in Serie A dopo 14...

GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI BATTE LA REGGINA: AGLI OTTAVI DI COPPA ITALIA SFIDA ALLA JUVE La Primavera di Frustalupi batte 1-0 la Reggina, gara valida per il secondo turno di Coppa Italia, e conquista così il pass per gli ottavi in cui gli azzurrini dovranno vedersela con la Juventus. La rete decisiva è stata realizzata al minuto 71 da... LE ALTRE DI A VIDEO - LA JUVE VINCE DI MISURA, CLAMOROSO RIGORE NEGATO AL VERONA: GOL E HIGHLIGHTS Con un po' di sofferenza e qualche episodio che le arride, ma la Juventus infila la quinta vittoria consecutiva in Serie A con lo 0-1 in casa dell'Hellas