GIOVANILI ITALIA UNDER 15, ULTIMO RADUNO: CONVOCATI 5 TALENTINI DEL NAPOLI Il tecnico Massimiliano Favo ha convocato, come per le altre tappe, 44 giovani calciatori provenienti dalle società del sud Il tecnico Massimiliano Favo ha convocato, come per le altre tappe, 44 giovani calciatori provenienti dalle società del sud LE ALTRE DI A JUVE, L'INCHIESTA PRISMA CAMBIA I PIANI: POSTICIPATA L'ASSEMBLEA DEI SOCI L'Assemblea degli Azionisti della Juventus era inizialmente in programma per mercoledì, ma è stata invece posticipata al 27 dicembre e il motivo è legato all'inchiesta Prisma. L'Assemblea degli Azionisti della Juventus era inizialmente in programma per mercoledì, ma è stata invece posticipata al 27 dicembre e il motivo è legato all'inchiesta Prisma.