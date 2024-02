In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito si è proiettato alla partita di San Siro tra probabili...

GIOVANILI NUOVO ARRIVO IN PRIMAVERA? IN PROVA UN ESTERNO FRANCESE EX JUVENTUS Il mercato non si ferma mai, specie quello legato ai giovani. La Primavera di Tedesco potrebbe presto tesserare un nuovo calciatore. Si tratta del calciatore classe 2005 Randy Bandolo Obam, esterno dotato di grande atleticità, con un passato alla Juventus. Il francese... Il mercato non si ferma mai, specie quello legato ai giovani. La Primavera di Tedesco potrebbe presto tesserare un nuovo calciatore. Si tratta del calciatore classe 2005 Randy Bandolo Obam, esterno dotato di grande atleticità, con un passato alla Juventus. Il francese... LE ALTRE DI A ENNESIMO FLOP PER LA SALERNITANA: INZAGHI VERSO L'ESONERO Nella settimana in cui s’è consumato il divorzio – definitivo – con Paulo Sousa e nel giorno in cui il grande ex Davide Nicola assapora la più dolce vendetta sportiva, la Salernitana si prepara ad un nuovo ribaltone in panchina. Il ko interno... Nella settimana in cui s’è consumato il divorzio – definitivo – con Paulo Sousa e nel giorno in cui il grande ex Davide Nicola assapora la più dolce vendetta sportiva, la Salernitana si prepara ad un nuovo ribaltone in panchina. Il ko interno...