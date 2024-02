C'è anche lo zampino di Ruan nel 6-1 del Napoli: "Serata imbarazzante e melodrammatica"

L'uomo copertina del terribile Sassuolo 2023/24 che rischia di retrocedere è Ruan Tressoldi

L'uomo copertina del terribile Sassuolo 2023/24 che rischia di retrocedere è Ruan Tressoldi, protagonista anche nell'ultimo turno di una prestazione ampiamente insufficiente, contribuendo ancora una volta in modo decisivo al tracollo neroverde. Dopo l'1-6 contro il Napoli fioccano i voti bassi ma il centrale difensivo riesce ancora una volta a superarsi.

Per Tuttomercatoweb la prestazione è da 3: "Parte benino, poi di colpo tutte le insicurezze vengono messe a nudo da un mismatch improponibile con Osimhen. Disastroso, per completare l'opera offre sul piatto d'argento la tripletta al nigeriano". Sassuolonews.net conia addirittura il termine "Tressoldata": " della sua disastrosa avventura con la maglia neroverde. Cambiano gli allenatori e lui resiste stoicamente nella formazione titolare. I misteri neroverdi. Telefonate ad Adam Kadmon".

Voto 4 per Tuttosport che evidenzia l'errore che origina il gol della tripletta di Osimhen, definito: "Imbarazzante". Stesso voto per La Gazzetta dello Sport che lo inserisce come peggiore in campo: "L'anello più debole della difesa, non soltanto in questa partita". Il Corriere dello Sport definisce la sua una "serata melodrammatica".

