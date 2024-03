"C'è Calimero" o "Sembri un Torero": Repubblica ironizza sul 'Ti faccio nero' di Acerbi

Com’è possibile che neppure un’immagine abbia potuto dimostrare la ragione e il torto?

Com’è possibile che neppure un’immagine abbia potuto dimostrare la ragione e il torto? Sull'edizione odierna di Repubblica si analizza la decisione del giudice sportivo sul Caso Acerbi: "Parliamo di uno sport che si è consegnato totalmente alle telecamere: per fare soldi, per attirare sponsor, per stipare i calendari, per aiutare (molto in teoria) gli arbitri. In questo vortice di zoom, non un solo video per leggere la verità sulle labbra di Acerbi.

Il quale, nella correzione di rotta del giorno dopo, non è che fosse apparso un mostro di persuasione. “Ti faccio nero”, ha dichiarato di aver detto a Juan Jesus. Ma potrebbe anche avergli sussurrato “mi scalo un pero”, “c’è Calimero”, “che bel sombrero”, “sembri un torero”".