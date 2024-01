C'è distanza per Nehuen Perez: trattativa complicata per tre ragioni

Il Napoli vuole un difensore centrale il prima possibile per consegnarlo subito a Walter Mazzarri, magari già al rientro dalla Supercoppa.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli vuole un difensore centrale il prima possibile per consegnarlo subito a Walter Mazzarri, magari già al rientro dalla Supercoppa. Tra i nomi accostati agli azzurri c'è Nehuen Perez, ma la trattativa con l'Udinese non sta decollando. Le ultime arrivano da La Gazzetta dello Sport:

"Ma questa è una trattativa molto complicata, per diverse ragioni: al di là del costo del cartellino, ci sarebbe un diritto di recompra a favore dell’Atletico per la prossima estate e quindi, nel caso, si dovrebbe trattare anche col club di Madrid. Perez, argentino, sogna di giocare nello stadio del mito Maradona e attende sviluppi, ma l’Udinese non vorrebbe cederlo adesso e soprattutto dovrebbe trovare in poco tempo un’alternativa. Tutto complesso".