C'è già un favorito per la sostituzione di Anguissa contro l'Inter

Nuovo infortunio per il Napoli: si ferma anche Frank Anguissa, complicando i piani di Antonio Conte in vista della sfida con l’Inter. Il centrocampista ha accusato un risentimento muscolare nel finale del match contro il Como e gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione distrattiva al soleo della gamba destra. Lo ha confermato il club azzurro con un comunicato ufficiale. I tempi di recupero dipenderanno dall’entità della lesione: una distrazione di primo grado richiede 1-2 settimane, mentre una di secondo grado può allungare l’assenza fino a 30 giorni. In ogni caso, il camerunese salterà sicuramente le sfide contro Inter e Fiorentina, con la speranza di rientrare dopo la sosta per le nazionali, in tempo per la gara con il Milan del 30 marzo. Ironia della sorte, Conte lo aveva preservato contro il Como per evitare una squalifica, ma ora dovrà rinunciare a lui per infortunio.

Al suo posto dovrebbe giocare Philip Billing, titolare nell’ultima gara, ma ancora lontano dalla piena condizione. L’assenza di Anguissa rappresenta un’altra tegola per il Napoli, già alle prese con diversi problemi fisici in rosa. La coperta a centrocampo si fa sempre più corta e Conte sarà costretto a trovare nuove soluzioni per mantenere equilibrio e competitività nella fase cruciale della stagione. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno.