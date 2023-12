C'è il Frosinone, Mazzarri rilancia diversi uomini: i possibili cambi

Il Corriere dello Sport prova ad anticipare alcune scelte di formazione per il match del Maradona.

C'è Napoli-Frosinone domani alle 21, ottavi di Coppa Italia, e dunque avendo ancora un pizzico di tempo a disposizione, ci scapperà anche la solita rifinitura della mattina al centro sportivo di Castel Volturno - quella riservata alle palle inattive, alle rimesse laterali - e qualche indicazione nuova. Il Corriere dello Sport prova ad anticipare alcune scelte di formazione per il match del Maradona.

"Mazzarri deve capire come sta Zielinski, che ha saltato il Cagliari per una infiammazione e dovrebbe rinunciare anche alla Coppa Italia per esserci poi sabato all’Olimpico contro la Roma: non essendoci Elmas (che si rivedrà nel 2024), ed avendo Cajuste diverse caratteristiche, ha qualche possibilità di cominciarne una da titolare Gianluca Gaetano, mezzala o altre varie cose assieme, che vorrebbe mostrare il proprio talento. È un dicembre pienissimo, conviene gestire, Mario Rui è appena rientrato e non è neanche il caso di rischiarlo più di tanto: parte dalla panchina, probabilmente, con Natan ancora a sinistra. Ma qualcosa va cambiata, per non esagerare: turnover in porta - Gollini per Meret - e probabilmente in mezzo all’area - Ostigard per Juan Jesus - poi si vedrà altrove, magari in attacco, che è zona addobbata a sufficienza".