C'è un favorito per sostituire Kim a inizio campionato: l'indizio col Girona

Contro il Girona, in amichevole, Garcia ha sperimentato diverse soluzioni soprattutto nella prima ora di gioco

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Contro il Girona, in amichevole, Garcia ha sperimentato diverse soluzioni soprattutto nella prima ora di gioco, poi sono entrati i giocatori più rappresentativi che avevano portato a casa un minutaggio più corposo nell’amichevole contro l’Hatayspor. Soltanto Juan Jesus, che sul centro-sinistra copre come prima alternativa il vuoto lasciato da Kim in attesa del mercato, è rimasto sul terreno di gioco per tutta la gara. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.