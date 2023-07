Caccia anche alle seconde linee a centrocampo: nel mirino due italiani

Il Napoli è molto attento al mercato dei centrocampisti, sia a quelli che potrebbero essere eventuali titolari sia per quanto riguarda le seconde linee.

Il Napoli è molto attento al mercato dei centrocampisti, sia a quelli che potrebbero essere eventuali titolari sia per quanto riguarda le seconde linee. Secondo Il Mattino, ci sarebbero in corso ragionamenti su Gaetano Castrovilli che è in scadenza 2024 con la Fiorentina e il giovane Matteo Prati della SPAL.