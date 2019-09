Cagliari, Joao Pedro in gran forma ma al Napoli non ha mai fatto gol

Buon momento di forma per Joao Pedro. L'attaccante del Cagliari ha segnato 2 gol in 4 partite e domani affronterà il Napoli, l'unica big (con la Roma) alla quale non ha ancora fatto gol. L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea la sua partenza sprint in campionato ma anche la volontà del sudamericano di esaltarsi al San Paolo contro un avversario che rappresenta un vero e proprio tabù, una delle vittime eccellenti che non ha ancora punito.