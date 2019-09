Cagliari, le scelte di Maran: novità in difesa, cambiano il regista e il trequartista

Diversi dubbi di formazione per Rolando Maran alla vigilia della sfida contro il Napoli: l'edizione odierna del Corriere dello Sport ipotizza un 4-3-1-2 con Klavan al posto del napoletano Pisacane in difesa, Oliva a centrocampo al posto di Cigarini (che a sua volta stava sostituendo Nainggolan) con l'ex Rog e Nandez al suo fianco. In attacco Birsa e non Castro agirà alle spalle di Simeone e Joao Pedro.