Cagliari-Napoli, clima infuocato e steward ferito: oggi le decisioni del Giudice Sportivo

vedi letture

Uno steward è rimasto ustionato, uno spettatore ha subito un trauma cranico, colpito da una bottiglia

Il Corriere dello Sport distribuito stamani nelle edicole scrive che una pesante multa per il Cagliari sia di fatto certa, possibile anche una diffida del campo (anticamera di una squalifica), improbabile ma non del tutto da escludere un turno di chiusura dell'Unipol Domus. Il quotidiano fornisce anche una ricostruzione degli eventi: già dal mattino la tensione è schizzata alle stelle, quando i tifosi del Napoli hanno esposto uno striscione offensivo dal ponte del traghetto verso Cagliari. Poi è degenerato tutto allo stadio: prima dell'inizio del match sono volate monetine, bottiglie e aste di bandiera dal settore ospiti. A gara in corsa il curvino del Napoli, si legge, ha fatto piovere sulla Curva sud anche dei razzi.

Uno steward è rimasto ustionato, uno spettatore ha subito un trauma cranico, colpito da una bottiglia. Quindi rilancio di razzi stavolta dai cagliaritani e sospensione della partita decretata dall'arbitro La Penna.A tutto questo si è aggiunta l'esplosione di petardi e razzi dagli ultrà della Nord, come segno di protesta per una serie di misure considerate vessatorie da parte della Questura (hanno anche ritardato di venti minuti l'ingresso): il risultato finale è stato il caos.