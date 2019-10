Caiazza per Il Roma: "Calma e sangue freddo, c’è un’Atalanta da battere a tutti i costi"

Ci risiamo. È bastato un pari in casa della Spal per far tornare Carlo Ancelotti un brocco. Uno da pensione. Che non sa mettere la squadra in campo e che non sa fare le giuste scelte per vincere le partite. Senza dubbio domenica pomeriggio a Ferrara si doveva e si poteva fare di più. Ma questo non vuol dire che sia tutta colpa dell’allenatore azzurro. Purtroppo i risultati non arrivano, ci si sta accontentando di un successo ogni tanto che sta frenando la corsa verso i primi posti. Ma in questo momento ci vogliono calma e sangue freddo. Altrimenti si rischia di buttare tutto alle ortiche. Nemmeno il tempo di capire perché non si è sfondato a Ferrara che già domani c’è una partita clou al San Paolo. Arriva l’Atalanta a Fuorigrotta. La Dea sta avendo il miglior rendimento in campionato e i sette gol rifilati all’Udinese l’hanno caricato non poco in vista di una sfida che l’anno scorso hanno vinto in rimonta. Si carica il gruppo di Gasperini quando vede i colori azzurri, tanto più adesso che può staccarsi incredibilmente proprio dal collega Ancelotti. Ecco, quindi, che fare il tiro al bersaglio non è il caso. Si deve rimanere tutti uniti e provare a piazzare un gran colpo in questo momento delicato della stagione. Anche perché poi sabato si andrà in casa di una Roma che ha ritrovato il sorriso con il Milan. Niente drammi, quindi, e spazio alla fiducia e all’ottimismo perché il Napoli ha bisogno di apporti importanti e non di critiche distruttive. Senza dubbio i numeri non sono in linea con i progetti iniziali decantati anche da Ancelotti ma se ci si abbatte è la fine. Si riparte subito quindi. Deve capire bene cosa fare Carletto, soprattutto in fase offensiva. Ci sta a prendere un gol come quello di Kurtic. Non è normale, però, passare la maggior parte del secondo tempo nell’area di rigore avversaria senza segnare. Eppure in campo c’erano i migliori punteros. Milik il suo lo ha fatto e purtroppo ha mancato il raddoppio per la bravura di Berisha. A favorire i padroni di casa ci si è messo anche il palo. Ma pure la Spal aveva colpito una traversa all’inizio della partita. Non c’è verso di capitalizzare al massimo le occasioni create. È una pecca che il Napoli si porta dalla sfida con il Cagliari in poi. Non ha gli stessi problemi, invece, l’Atalanta che ha asfaltato l’Udinese realizzando ben sette gol. Una forza d’urto incredibile che ha messo in allarme i tifosi napoletani. «Vuoi vedere che questi vengono qua e ci prendono a pallate?», si stanno chiedendo in tanti dopo l’ultimo turno di serie A. Anche in virtù di una difesa decimata e di un Koulibaly che proprio non riesce a trovare la via della continuità. Ha delle pause il senegalese, sta pagando ancora lo scotto della Coppa d’Africa. Ma se viene meno anche lui allora il fatto è grave. Domenica a Ferrara si è fatto male anche Malcuit. Praticamente su cinque terzini a destra e a sinistra è rimasto solo Di Lorenzo. Che fa quello che può anche sulla corsia mancina. Anche al centro del reparto c’è emergenza. Luperto non sta sfigurando ma se tornasse almeno Manolas non sarebbe male. Serve la grinta del greco in alcune occasioni, anche perché in fase offensiva sa dire la sua sui calci da fermo. Bisogna assolutamente ritrovare la via del successo e della continuità. E farlo contro la squadra più in forma del campionato sarebbe di sicuro un’ottima ventata di ottimismo e serenità.