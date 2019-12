Caiazza sul Roma: "Senza il tifo nelle curve diventa tutto più difficile"

Sembra che tutto fili liscio come l’olio. Pare che ci siamo abituati alle sconfitte del Napoli. Soprattutto in casa. È assurdo, però, che nessuno si sia accorto che sugli spalti delle Curve non si tifi più. Nelle ultime gare casalinghe, infatti, i gruppi organizzati hanno deciso di non entrare più allo stadio. Una scelta difficile ma voluta a tutti i costi per cercare di essere liberi di tifare. Proprio così. Gli ultrà si sentono presi di mira perché non possono sostenere la squadra azzurra come in passato. Cioè lanciando i cori dalla balaustra o sventolando una barriera. Tante, infatti, le multe arrivate a dei sostenitori inquadrati dalle telecamere. Alla seconda ammenda è scattato anche il Daspo. All’interno dello stadio, infatti, c’è un regolamento che avvisa i tifosi di cosa possono o non possono fare. Secondo i gruppi organizzati è stato redatto per andare contro di loro. Naturalmente non siamo noi che possiamo stabilire se è vero o non è vero. Noi possiamo solo dire che senza quel pubblico sugli spalti tutto diventa più difficile. Soprattutto nelle prossime gare interne dal mese di gennaio in poi. Senza dover aspettare il 25 febbraio per ospitare il Barcellona, già il 6 gennaio arriverà l’Inter. Poi sarà la volta della Fiorentina e della Juventus. Incontri difficili che con il Napoli attuali sembrano impossibili da vincere. Figurarsi, poi, se nelle Curve ci saranno dei vuoti come è accaduto con Bologna, Genk e Parma. Gli avversari avranno vita ancora più facile. Questo allontamento, dunque, non riguarda il cammino difficile in campionato di Insigne e compagni ma una presa di posizione contro una decisione molto dura. È normale che le forze dell’ordine fanno il loro lavoro. È giusto che chi è violento e delinque vada punito e anche arrestato. Ma la maggior parte del popolo delle Curve va allo stadio per tifare. Per lanciare cori e per sventolare bandiere. Oggi tutto questo non accade più. Domenica si va a Sassuolo e sicuramente ci saranno i tifosi che fuori casa vanno. Si spera che si possa tornare a casa finalmente con un successo. Ma poi dopo le festività, come detto, ci saranno degli incontri molto difficili dove non le Curve non potranno rimanere vuote. Ci vorrebbe un tavolo di discussione per trovare un punto di incontro. Senza andare contro la legge e i regolamenti si potrebbe capire meglio cosa si può fare e cosa no nello stadio. In modo tale che ognuno poi sarà responsabile delle sue scelte.