Caiazza sul Roma: "Tifosi? Sembra esserci un accanimento nei loro confronti da parte delle istituzioni"

Complimenti a Gennaro Gattuso. Complimenti davvero ad un condottiero vero che ha subito fatto capire come ci si comporta sul campo di battaglia. Eravamo abituato a vederlo ringhiare da lontano. Sia da calciatore che da allenatore. Già alla Salernitana aveva dato una assaggio della sua voglia di imporsi. Di ritorno dalla Scozia, poi, vestì la maglia del Milan dove vinse di tutto e di più. Diventando nel 2006 anche campione del mondo. Ce l’ha nel Dna lo spirito guerriero ma va detto che è bravo anche come allenatore. Nessuno pensi che le sue squadre si impongono solo a livello caratteriale. Se ha gli uomini giusti al posto giusto sa esprimere anche un ottimo calcio. Purtroppo nel Napoli non c’è ancora riuscito. Per ovvie ragioni. Ad Ancelotti non piaceva il regista per il suo 4-4-2. Se li è fatti cedere tutti gli uomini che avrebbero potuto impostare il gioco. Da Jorginho ad Hamsik fino ad arrivare Diawara. Risultato? Sono rimaste tutte mezzale che con l’avvento di Gattuso si calpestano i piedi. Nessuno dei presenti riesce a dettare i tempi. Non certo per colpa loro. Quindi si deve assolutamente intervenire sul mercato per migliorare complessivamente. Domenica sera Aurelio De Laurentiis era presente al Mapei Stadium. Si sarà preoccupato non poco assistendo al primo tempo ma quando poi nella ripresa ha visto la reazione degli azzurri si sarà caricato non poco. È tornato poi con la squadra in pullman verso casa. Ha capito il patron che deve essere più presente e molto più umano. Ha dieci volte ragioni sulla questione ammutinamento ma è arrivato il momento di trovare un accordo perché ora è il momento di svoltare. A Reggio Emilia a fare la differenza sono stati anche i tifosi. Quelli delle Curve erano presenti con tanto di striscioni. Ci sono stati dei cori nei confronti di De Laurentiis ma niente di troppo offensivo. «Vinci solo tu», hanno urlato gli ultrà. Ormai il produttore cinematografico ci ha fatto l’abitudine. Ma da un po’ di tempo a questa parte al San Paolo non li sente più. I sostenitori di entrambe le Curve, infatti, non stanno entrando allo stadio. Sembra esserci un accanimento nei loro confronti da parte delle istituzioni. Che fanno perfettamente il loro lavoro. C’è un codice di regolamento d’uso che va rispettato. Ma forse non ha una discrezionalità. Secondo le testimonianze di alcuni tifosi si viene puniti anche se ci si trova a passare velocemente sulle scale che devono essere sempre lasciate libere. La prima volta arriva una ammenda, la seconda volta il Daspo. Si sta cercando, quindi, di far rispettare le regole per difendere anche lo stadio nuovo. La cosa ideale sarebbe creare una fan zone così come esiste in altri stadi d’Italia. Praticamente si dovrebbe creare una zona delimitata da un palchetto dove si possono sventolare le bandiere e lanciare cori. Sarebbe la soluzione di tutti i mali. Poi naturalmente chi farà altro verrà punito severamente. Il 6 gennaio al San Paolo arriva l’Inter. Sarà una sfida molto difficile contro la prima della classe. E senza i tifosi delle Curve sarebbe ancora più complicata.