Caiazza sul Roma: "Vincendo stasera via la maledizione ottavi, ma se si difende come sabato..."

L’occasione è unica. Di quelle irripetibili. Ha un match-point a disposizione il Napoli per passare già agli ottavi di Champions League. Se stasera gli azzurri battono il Salisburgo anche al San Paolo passano il turno con due partite di anticipo e si scrollano da dosso una maledizione che dura da un bel po’ di anni. Il successo contro gli austriachi, però, è fondamentale anche per trovare un po’ di serenità visto ciò che sta succedendo in campionato. Dopo undici giornate di serie A, il gruppo di Ancelotti è a -11 dalla Juve capolista e fuori momentaneamente dalla zona che porta di nuovo nell’Europa che conta. Ecco, quindi, che il match internazionale conta più di ogni altra cosa per l’allenatore di Reggiolo. Carletto, infatti, è stato messo sul banco degli imputati per non essere riuscito a dare una vera identità ad una squadra che in estate si era rinforzata per combattere per lo scudetto. Si era anche esposto l’ex Bayern Monaco e male fece visto come si sono messe le cose in questo momento. Ma adesso c’è un obiettivo da raggiungere. Gli ottavi di Champions che porterebbero vigore e anche tanti soldi nelle casse di De Laurentiis. Naturalmente non sarà facile contro un Salisburgo che ha una forza offensiva molto forte. E se gli azzurri difenderanno come contro la Roma si soffrirà non poco.