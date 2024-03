Cajuste e Ngonge provano a forzare i tempi di recupero: cerchiata una data in rosso

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Oltre ad Amir Rrahmani, in questo momento il Napoli ha altri due calciatori fermi ai box: Jens Cajuste e Cyril Ngonge. Sia il primo che il secondo dovrebbero saltare il match di domani sera contro il Torino al Maradona, ma stanno facendo di tutto per recuperare per la Champions League (martedì c'è il ritorno degli ottavi di finale contro il Barcellona).

Il centrocampista svedese sta cercando di forzare i tempi per essere presente nella trasferta spagnola. Così come Ngonge, autore di due gol dal suo acquisto di gennaio e che Calzona non ha mai avuto a disposizione. A riferirlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.