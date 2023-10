Cajuste, la grande paura sta passando: lo svedese ha il lutto nel cuore

La grande paura sta lentamente passando, anche se Jens Cajuste ha il lutto nel cuore per il barbaro omicidio dei suoi due connazionali

La grande paura sta lentamente passando, anche se Jens Cajuste ha il lutto nel cuore per il barbaro omicidio dei suoi due connazionali, in Belgio. Il centrocampista del Napoli lunedì sera era infatti in campo allo stadio Re Baldovino con la maglia della Svezia, a Bruxelles, senza sapere che a poche centinaia di metri di distanza si era da poco consumata la duplice uccisione di due tifosi della Nazionale scandinava, con la matrice del terrorismo islamico. Lo riporta Repubblica.