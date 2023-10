Cajuste, pioggia di 7 dai quotidiani: "Il migliore in mediana, ha qualità e quantità"

TuttoNapoli.net

"A centrocampo il migliore perché tiene alti intensità e rendimento per tutta la sfida. Va anche due volte con pericolosità al tiro". Piovono elogi per Jens Cajuste dopo l'ottima prestazione contro l'Hellas Verona. La Gazzetta dello Sport lo premia così, con un 7 in pagella. Lo stesso voto assegnatogli da Tuttosport: "Bella gara. Ha proposte di qualità a cui abbina anche tanta quantità. Vicino al gol sia nel primo sia nel secondo tempo".