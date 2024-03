Cajuste salta la Juventus e non solo, ma c'è una sensazione per la Champions

Il Napoli si presenterà al big match del Maradona contro la Juventus, in programma per domenica sera, con due assenze.

Il Napoli si presenterà al big match del Maradona contro la Juventus, in programma per domenica sera, con due assenze: Cyril Ngonge e Jens Cajuste. Su quest'ultimo l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa un'ipotesi per quanto concerne il ritorno in campo:

"Dovrebbe recuperare per la trasferta di Barcellona dalla distrazione di primo grado del muscolo semi-tendinoso della coscia destra. Il centrocampista svedese non verrà rischiato prima anche perché in Champions, a causa dell'esclusione di Zielinski, il Napoli ha la mediana a corto di soluzioni".