Calciomercato Napoli, Manna chiede all'agente di Anguissa un altro 'colpo'

Frank Zambo Anguissa è pronto a tornare in campo dal primo minuto ma intanto si continua a lavorare anche per il suo rinnovo di contratto. Trattativa che ora può riprendere. Lo si legge su Il Mattino. "Sul tavolo c'è ancora il rinnovo di contratto proposto dal club. Anguissa aveva voglia di cambiare aria prima della scorsa estate, oggi sembra orientato a tenersi stretto il Napoli per una rivalsa. L'accordo è in scadenza tra un anno, da fine mese si ricomincerà a fare sul serio con l'agente Maxime Nana (a cui sono state chieste informazioni per Singo) per un rinnovo "a vita". O, almeno, per evitarsi problemi tra un anno".

