Calma solo apparente, il Napoli sta finalizzando l'affare-Conte: cosa manca alla chiusura

Antonio Conte sarà il nuovo allenatore del Napoli. Ormai tutti lo danno per certo, anche perché gli indizi sono parecchi.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Conte sarà il nuovo allenatore del Napoli. Ormai tutti lo danno per certo, anche perché gli indizi sono parecchi. Nelle ultime ore, però, non ci sono state tantissime notizie in merito e qualcuno ha cominciato a essere scettico. Ma ci pensa il Corriere del Mezzogiorno a tranquillizzare tutti:

"Lo stato di calma apparente intorno alla questione Conte nasconde, invece, un movimento continuo per arrivare all’obiettivo. Nelle call di casa Napoli filtrano già i primi dettagli sulla macchina dell’annuncio atteso entro pochi giorni, della comunicazione con l’idea di una presentazione in grande stile al teatro San Carlo mentre i legali abbattono le ultime differenze riguardo a diritti d’immagine e altri dettagli".