Calzona confermato in caso di Champions, ma il favorito per la panchina è un altro

Prima la qualificazione alla prossima Champions League, poi il nuovo allenatore. Il Napoli pensa al presente, con lo sguardo rivolto al futuro

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima la qualificazione alla prossima Champions League, poi il nuovo allenatore. Il Napoli pensa al presente, con lo sguardo rivolto al futuro: "La qualificazione alla prossima coppa dalle grandi orecchie è il primo presupposto per poter eventualmente valutare anche il rinnovo dell’allenatore", si legge sull'edizione odierna de Il Mattino. "Naturalmente con termini e condizioni ben diverse da quelle che si sono consumate il 19 febbraio scorso quando Calzona fu chiamato in tutta fretta per sostituire l’esonerato Mazzarri", ribadisce il quotidiano.

Dunque si penserà prima alla prossima Champions, poi all'eventuale riconferma dell'attuale commissario tecnico della Slovacchia. E il doppio incarico sarà determinante per capire se ci sarà o meno la riconferma di Calzona sulla panchina azzurra: "De Laurentiis però non resta certo a girare i pollici. Il patron del Napoli non ha mai smesso di tracciare l’identikit per il nuovo nocchiero che avrà il compito di risollevare il Napoli dopo questa fallimentare stagione agonistica. Al netto dei discorsi fatti su Calzona, il nome di Vincenzo Italiano resta sempre tra quelli in cima alla lista dei desiderata del presidente". Un nome che non è mai passato di moda, una storia d'amore rimandata per una, forse due stagioni. Ma ora i tempi sembrano essere parecchio maturi.