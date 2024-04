Calzona è stufo, vuole reazione: oggi confronto con la squadra

Così il Corriere dello Sport scrive sul pareggio col Frosinone e la sconfitta di Empoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Due chance clamorose per riaprire in pompa magna la corsa alla zona coppe, sciupate con un pareggio e una sconfitta che hanno lastricato con i rimpianti la strada verso un finale di stagione all’altezza del blasone e dei valori sbiaditi sin dall’estate". Così il Corriere dello Sport scrive sul pareggio col Frosinone e la sconfitta di Empoli, che porterà Francesco Calzona a chiedere spiegazioni alla squadra che si ritroverà oggi a Castel Volturno.

"Oggi, in occasione della seduta pomeridiana, il tecnico chiederà una reazione: è scontato, va da sé. E sia chiaro: non è una questione strettamente di lavoro, nel senso che i giocatori sono tutti professionisti e l’impegno nel corso della settimana e anche in campo non è mai stato in discussione, piuttosto la carenza è caratteriale. Mentale".