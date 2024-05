Calzona ha già scelto il sostituto di Osimhen contro la Fiorentina

Osimhen out contro la Fiorentina. Chi al suo posto? Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport c'è già un favorito

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Osimhen out contro la Fiorentina. Non è tra i convocati. Chi al suo posto? Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Raspadori è avanti rispetto a Simeone per il ruolo di prima punta nel tridente che sarà completato da Kvaratskhelia a sinistra e Politano a destra.

Calzona dovrebbe puntare sull’ex Sassuolo per sostituire Osimhen, con il Cholito pronto a subentrare a gara in corso. Raspadori ha voglia di mettersi in mostra alle porte dell’Europeo. Oltre a riempire l’area di rigore, alla ricerca del gol, Calzona gli chiederà di fare da raccordo tra i reparti e di favorire gli inserimenti dei centrocampisti e degli esterni.