Calzona, quanti problemi in fase difensiva: c'è un dato horror

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è un dato, più di tutti gli altri, che mostra il principale problema che sta avendo il Napoli da quando sulla panchina siede Francesco Calzona: la fase difensiva. La formazione azzurra, infatti, ha sempre preso gol.

Il Napoli con Calzona non ha mai tenuto la porta inviolata, non porta a casa un clean sheet da Lazio-Napoli del 28 gennaio e in campionato in 33 gare soltanto sei volte è riuscito a non prendere gol. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno.