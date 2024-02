Calzona show, i quotidiani lo esaltano: "Si è rivisto il Napoli dello scudetto"

Primo successo alla guida del Napoli per Francesco Calzona e lo fa in grande stile, facendo vivere ai tifosi una serata degna dei tempi della cavalcata

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Primo successo alla guida del Napoli per Francesco Calzona e lo fa in grande stile, facendo vivere ai tifosi una serata degna dei tempi della cavalcata scudetto. Sembra passata una vita, era solo un anno fa. Prestazione da schiacciasassi, iniezione di fiducia e quinto posto (che potrebbe valere la Champions) non così distante. Questi i voti e i giudizi dei quotidiani e dei siti:

7.5 anche per La Gazzetta dello Sport e Il Corriere dello Sport: "Cerca di proporre il Napoli di un tempo felice, come uomini e sistema, e riesce a prendersi una maxi vittoria che serve per le sue statistiche ma soprattutto per il morale e per allontanare le delusioni" è il giudizio della rosea. "Si è rivisto il gioco dei campioni d'Italia: aggressione alta, ampiezza, verticalizzazioni, solidità sin dal 1'. Un dominio assoluto" scrive il Corriere. Mezzo voto in meno per Tuttosport: "Sembra Spalletti, è atteso a gare più probanti".

Tuttomercatoweb: 8

La Gazzetta dello Sport: 7.5

Il Corriere dello Sport: 7.5

Tuttosport: 7

TuttoNapoli: 7.5