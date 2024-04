Calzona, una sola strada per riprendersi. Ci sono conferme da Castel Volturno

C'è una sola strada per rialzarsi, è quella del lavoro sul campo: correre, allenarsi, esercitarsi per resettare e ripartire dimenticando l'Atalanta

C'è una sola strada per rialzarsi, è quella del lavoro sul campo: correre, allenarsi, esercitarsi per resettare e ripartire dimenticando l'Atalanta e pensando al Monza. Dovrà essere diverso l'epilogo, se lo augura Calzona tra cambi di formazione - almeno tre - e nuove indicazioni per provare a ripartire lasciando a Castel Volturno le scorie di una sconfitta che ha condizionato ulteriormente il cammino verso l'Europa. Lo riporta il Corriere dello Sport.