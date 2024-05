Calzona uomo solo in panchina: il Napoli non è più una squadra

Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Francesco Calzona, sabato, è parso un uomo solo in panchina

Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Francesco Calzona, sabato, è parso un uomo solo in panchina: il Napoli non è più squadra, la confusione regna sovrana, sono saltati gli schemi, i riferimenti e il sistema. Però Calzona vuole onorare comunque l’impegno a modo suo, fino alla fine: allenamento martedì dopo Udine e anche ieri. Verso l’anticipo di venerdì, venerdì 17 maggio: al Franchi non sono ammessi gli scaramantici.