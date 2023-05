Cambiare tanto e vincere subito? Merito della fidelizzazione: ecco l'altro ciclo del Napoli

Scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che racconta dell'altro ciclo del Napoli, quello che lo vede 5° in Serie A

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Cambiare tanto e vincere subito? Merito della fidelizzazione azzurra". Scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che racconta dell'altro ciclo del Napoli, quello che lo vede 5° in Serie A per permanenza media dei suoi calciatore, un dato che secondo il quotidiano è importante:

"Quando si parla di aprire un ciclo, s’intende di vittorie. Perché quell’altro ciclo, che ha visto il Napoli programmare e vincere lo scudetto, è cominciato già da un pezzo. La squadra è stata costruita da Cristiano Giuntoli negli anni, tanto che è la 5ª in Serie A per fidelizzazione dei proprio calciatori. In media, gli azzurri di Luciano Spalletti sono rimasti nel club 32,9 mesi, praticamente quasi 3 anni con la stessa maglia. Più dello stesso allenatore, che sta per chiudere la sua seconda stagione in azzurro. Cambiare tanto per cambiare, riempire la rosa di troppi volti nuovi non è mai stata una prerogativa del direttore sportivo e del presidente. Anche perché la filosofia è sempre stata quella di prenderli più o meno giovani per poi farli crescere in modo da evitare minusvalenze che indeboliscano la solidità del club".