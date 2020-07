"Cambio indispensabile, cambio fortunato", solo elogi per Allan dai quotidiani

In gol all'andata, in gol anche al ritorno. Allan, quando vede il Sassuolo, pesca una dote di certo non è il suo cavallo di battaglia: andare a segno. Ieri è entrato nella ripesa e ha messo il lucchetto al risultato, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport nelle pagelle. Un 6,5 per il brasiliano, stesso voto da noi di Tuttomercatoweb.com e da Tuttosport. Mezzo punto in più dal Corriere dello Sport: "Cambio indispensabile, cambio fortunato", si legge.

I VOTI DI ALLAN:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5 Gazzetta dello Sport: 6,5 Tuttosport: 6,5 Corriere dello Sport: 7 Corriere della Sera: 6,5 Tuttonapoli.net: 6,5