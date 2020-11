Campania zona gialla, ira De Luca: presto dovrebbe passare all'area arancione

La Campania sarà zona gialla per pochi giorni. Domani i nuovi dati e se saranno negativi come gli ultimi, allora scatterà il passaggio alla zona arancione. Lo scrive Il Mattino oggi in edicola. Il governatore De Luca, intanto, si è detto molto arrabbiato per la scelta del governo. Da tempo auspicava misure più forti per la Campania. Intanto con una nuova ordinanza che firmerà a breve, il governatore della Campania confermerà lo stop alle scuole.