Campi Flegrei, verbale choc svelato dal Cdm: "Magma risalito a 4km, prepararsi ad allerta"

Il Corriere del Mezzogiorno quest'oggi pubblica il contenuto del verbale di sintesi ufficiale della commissione Grandi rischi

Il Corriere del Mezzogiorno quest'oggi pubblica il contenuto del verbale di sintesi ufficiale della commissione Grandi rischi che descrive un quadro allarmante di ciò che sta davvero accadendo nel ventre dei Campi Flegrei: "A leggere per intero quelle pagine si capisce come mai, dopo la due giorni di riunioni della Grandi rischi (26 e 27 ottobre scorsi), il ministro della Protezione civile Nello Musumeci si allarmò al punto da parlare apertamente della possibilità di innalzare il livello di sorveglianza da giallo ad arancione. Ora tutto è più chiaro", scrive il quotidiano che spiega nel dettaglio:

"nonostante le rassicurazioni di facciata, i membri della commissione hanno dovuto prendere atto che il magma non solo è «coinvolto», ma che quasi certamente è risalito da un serbatoio a 7-8 km di profondità a un altro posizionato a 4 chilometri. Tutto ciò sarebbe accaduto a partire dal 2015 e fino al 2022 anni in cui sono disponibili gli ultimi dati". E "gli studiosi della Grandi rischi non si sentono di escludere «una rapida progressione verso la risalita di magma in forma di "dicco".

Nelle conclusioni infine: "si chiarisce che il quadro complessivo sebbene non sia «di univoca interpretazione», suggerisce la preoccupazione che «i processi in atto possano evolvere ulteriormente anche in tempi brevi se confrontati con quelli previsti». Si scrive ancora di «nuove evidenze di possibile coinvolgimento del magma», laddove l’aggettivo «nuove» spiega i motivi dell’allarme. Di qui il suggerimento finale: intensificare le attività di monitoraggio e le attività di prevenzione, preparandosi «all’eventuale necessità di passare rapidamente verso un livello di allerta superiore»".