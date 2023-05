Campionato dominato per otto mesi: tutte le vittorie storiche di quest'anno

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa un viaggio nel tempo ripercorrendo gli ultimi mesi fino allo scudetto

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa un viaggio nel tempo ripercorrendo gli ultimi mesi fino allo scudetto: "Per otto mesi, dal 15 agosto in poi, il Napoli ha dominato il campionato, l’ha fatto suo in fretta, è andato a vincere in casa della Lazio, la sua antagonista più vicina, in quella dei campioni d’Italia, comiciando a scucirgli lo scudetto dal petto a settembre, poi imponendosi all’Olimpico con la Roma, a Bergamo con l’Atalanta, a Torino con la Juventus: è stato un potere assoluto, una rivoluzione copernicana che ha stravolto le gerarchie di questo calcio, da ventidue anni incapace di scendere dal Nord".