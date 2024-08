Cannavaro su Conte: "Si lamenta per la fretta, non per mettere le mani avanti"

In un'intervista a Il Mattino, l'ex difensore - tra le altre - del Napoli Fabio Cannavaro ha parlato degli azzurri e in particolare del tecnico Antonio Conte. Di seguito alcuni stralci.

Mancano pochi giorni all’esordio con il Verona.

"Vero, la squadra è incompleta e penso che sia ancora lontana da quello di cui ha bisogno Conte. Ma sapeva bene quello che trovava, mica è uno sprovveduto. Ma ha fatto bene a venire, come si faceva a dire di no al Napoli? Poi, vero che non fa le coppe, ma a lui piace anche la gestione delle squadre che non giocano in Europa, anche perché sa bene che è un vantaggio scendere in campo una sola volta alla settimana".

Però, ha avuto già da lamentarsi per i ritardi sul mercato.

"E ha fatto bene. Lui non mette le mani avanti, lui lo fa perché ha fretta di cancellare certi errori che il Napoli si sta tirando indietro da troppo tempo con

acquisti non da Napoli... Antonio è uno fatto così: le cose non le manda a dire, le dice in faccia. Ma chi lo prende, sa bene chi si porta a casa".