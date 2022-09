Caos arbitri, disastroso anche Pairetto in Lecce-Monza: l'AIA lo ferma fino al 2023?

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

Non solo il disastro in Juventus-Salernitana, l'ultimo weekend è stato da dimenticare per gli arbitri. A dir poco negativa anche la direzione di gara diin Lecce-Monza, partita in cui mancano ben tre rigori: fallo di mano di Molina, fallo di mano di Hjulmand, fallo di mano di Pablo Marì. Illo sottolinea, specificando che il fischietto della sezione di Nichelino adesso starà fermo almeno tre turni, poi andrà a fare un po' di VAR e un po' di Serie B, pertanto è ipotizzabile che tornerà su un terreno di gioco di Serie A direttamente dopo il Mondiale, nel 2023.