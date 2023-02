Caos attorno al pm Santoriello, Cds: "Potrebbe non partecipare all'udienza preliminare"

Il caos creatosi attorno a Ciro Santoriello, uno dei pm che stanno indagando sulla Juventus

Il caos creatosi attorno a Ciro Santoriello, uno dei pm che stanno indagando sulla Juventus, in seguito alla circolazione di vecchi video nei quali esprime in maniera goliardica il proprio anti-juventinismo, starebbe per sortire i primi effetti. Se da un lato - si legge quest'oggi sul Corriere dello Sport - non sembra concretizzarsi l'ipotesi che Santoriello faccia un passo indietro all'interno del pool che ha lavorato all'inchiesta Prisma, appare sempre più probabile la possibilità che il pm non presenzi in aula all'udienza preliminare del prossimo 27 marzo davanti al Gup Marco Picco.