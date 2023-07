Caos diritti tv 2024-2029: 890 milioni l'offerta DAZN-Sky, la Lega dice no

È durato appena 40 minuti l'ultimo round sui diritti televisivi del prossimo quinquennio

È durato appena 40 minuti l'ultimo round sui diritti televisivi del prossimo quinquennio: l’assemblea di Lega svoltasi in videoconferenza non ha sciolto il nodo dei diritti tv per il periodo 2024-2029, con una fumata tra il grigio e il nero che al secondo round di trattative private avrebbe portato offerte pari a 890 milioni, suddivisi tra i 690 di Dazn per 10 partite e i 200 di Sky per 3 match, al netto di quanto messo sul piatto da Mediaset, rivela oggi il Corriere dello Sport.

Cifre che, come già scritto ieri, non possono soddisfare la Lega, dove però si respira fiducia in vista della prosecuzione nei prossimi mesi per massimizzare gli introiti sull’incastro ideale dei pacchetti per i broadcaster. Appuntamento a settembre dunque, sperando che la pausa di agosto possa portare le parti verso un accordo.