Caos Icardi, anche la Roma ci spera: ecco il piano di Petrachi

Anche la Roma pensa a Icardi sfruttando la carta Edin Dzeko. Petrachi prevede di usare proprio il bosniaco come pedina di scambio con l’Inter per arrivare a Mauro Icardi. Occorre specificare che una vera e propria trattativa ancora non c’è, ma viste le difficoltà incontrate dalla Roma per arrivare a Higuain, il ds romanista ha iniziato a lavorare su questa pista in maniera concreta già da qualche settimana. Il Pipita continua a lanciare segnali sempre meno incoraggianti per la Roma, a cui ha fatto capire di non avere alcuna intenzione di lasciare la Juventus: ieri, tra l’altro, Higuain è stato schierato da titolare nell’ultima amichevole della tournée asiatica disputata dalla squadra di Maurizio Sarri. La Roma ha capito che conviene muoversi su più strade, con l’obiettivo di non farsi trovare impreparata qualora l’affare con la Juventus, ormai confezionato da mesi, alla fine saltasse. L’idea di Petrachi è molto semplice: chiedere Icardi all’Inter in cambio di 30 milioni più il cartellino di Dzeko, la cui valutazione rimane intoccabile a 20 milioni. Il nodo più grande rimane convincere l’attaccante nerazzurro, messo fuori squadra da Conte e deciso ad accettare come destinazione solo la Juve.