Caos Juve-Napoli: ieri in campo ma da oggi Zielinski, Lobotka e Rrahmani sono in isolamento

L'edizione odierna de Il Mattino ricostruisce la lunga giornata relativa alla gara tra Juventus e Napoli. A Torino hanno giocato i tre azzurri che erano stati fermati dall'Asl Napoli 2, tanto che la Juventus studia il ricorso. De Laurentiis è stato in contatto per tutto il giorno coi vertici del pallone e del governo ed è stata una specie di pantomima, visto che per tutto il giorno a Torino è stato un alternarsi di emissari della Asl Torino Centro e infermieri con gli esiti dei tamponi. Nel ballo delle decisioni e delle sue contraddizioni, il Napoli ha preso una decisione: giocare con Zielinski, Lobotka e Rrahmani, convinto di fre la cosa giusta nel rispetto delle norme del protocollo ancora in vigore. Cosa faranno da oggi? Resteranno in isolamento perché sono senza terza dose e contatto stretto di Rui e Meret, positivi.