Caos Napoli, il precedente del 2015: Maggio e Benitez convinsero ADL

È caos in casa Napoli, dopo il ritiro disertato da Insigne & compagni a margine del pareggio contro il Salisburgo. Una vicenda che però ha un precedente, con un epilogo ben diverso. Come ricordato da Il Mattino, nel 2015 il patron De Laurentiis aveva imposto analoga scelta alla squadra, dopo l'eliminazione in Coppa Italia. All'epoca però l'allora capitano Christian Maggio, col supporto del tecnico Benitez, riuscì a far cambiare idea al numero uno azzurro. Un evento ricordato dai veterani, che però in questa occasione hanno incassato l'appoggio soltanto mediatico di Ancelotti, non disponibile a spendersi in via diretta con ADL per far rientrare il ritiro.