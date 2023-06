Caos Sousa, da Salerno: "Una vendetta di ADL per lo sgarro Dia al Maradona?"

"A Salerno la piazza è spaccata, tra chi lo ha perdonato e lo vorrebbe ancora per la prossima stagione e chi invece per orgoglio lo vorrebbe lontano".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Salerno continua a tenere banco il caso Sousa dopo l'incontro avuto con Aurelio De Laurentiis. Ne parla nuovamente Tuttosalernitana.com, sito di riferimento dei tifosi granata: "Sedotto e abbandonato. Sembra essere questa la descrizione perfetta per Paulo Sousa dopo quanto accaduto nelle ultime settimane. Una cena con Aurelio De Laurentis che potrebbe costare molto cara al tecnico portoghese che ora non è più sicuro del suo posto in panchina. La piazza è spaccata, tra chi lo ha perdonato e lo vorrebbe ancora sulla panchina granata per la prossima stagione e chi invece per orgoglio lo vorrebbe lontano da Salerno. La patata bollente ora passa alla società e soprattutto a patron Iervolino, il più amareggiato e forse ferito da questa situazione.

Da un lato un tecnico sul quale ha riposto fiducia e aspettative, dall'altro un presidente avversario che pensava amico ma che in realtà non lo è stato. Questo sempre se il tutto è stato fatto all'oscuro della società e non con la condivisione tra le parti. Nel frattempo cala il silenzio, quasi a voler raffreddare i bollenti spiriti, ma la piazza è in fermento e aspetta una presa di posizione. Riflessioni in corso dunque mentre i malumori crescono e la chiacchiere proliferano. Che sia stata solo una vendetta di ADL per lo "sgarro" del Maradona firmato da Dia? Chi può dirlo, forse solo il tempo ci restituirà la verità".