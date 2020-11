Caos tamponi, la Lega pensa ai test centralizzati dopo il caso Lazio

"Una sola azienda per tutti i controlli", titola oggi nelle proprie pagine interne il Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano il caso tamponi che vede coinvolta la Lazio starebbe portando la Lega a fare una nuova riflessione sull'ente centralizzato chiamato al controllo dei test molecolari dei gruppi squadra: "Un tema che comunque era stato portato all'attenzione generale anche da un recente riunione dei medici di Serie A", aggiunge il Corriere. Una delle difficoltà maggiori è legata al fatto che in Italia non siano molte le aziende capaci di coprire tutto il territorio, e che abbiano laboratori ovunque per la processazione dei test. I medici in A sono già favorevoli, ma i costi sarebbero inevitabilmente più alti: serve il sì dei club.