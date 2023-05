"Capienza stadio non più sufficiente", il Sindaco conferma l'idea del Comune di riavere i 70mila

La questione riguarda chiaramente la messa in norma del terzo anello, chiuso ormai da tempo.

L'idea del Comune di Napoli è riportare la capienza dello Stadio Maradona di Napoli attorno ai 70mila posti. La questione riguarda chiaramente la messa in norma del terzo anello, chiuso ormai da tempo. Lo ha confermato lo stesso sindaco Gaetano Manfredi nelle ore successive alla festa scudetto del Napoli.

La capienza - ricorda Fanpage - è rimasta di 85.012 posti a sedere fino al 1990, quando si portò la capienza ufficiale a 72.810, che rimase tale fino al 2005 quando venne chiuso il terzo anello. In quell'occasione, la capienza scese dunque a 60.240 spettatori, mentre nel 2019, con i lavori in vista dell'Universiade, la capienza fu ulteriormente abbassata a 54.726 spettatori. Capienza che però in queste ore anche lo stesso sindaco Manfredi ha definito "non più sufficiente".