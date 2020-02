"Capitano e trascinatore", ma per Insigne voti discordanti sui quotidiani nazionali

Un rigore che vale almeno mezzo punto in più. I voti però sono discordanti, tra chi lo promuove e chi lo considera appena sufficiente nonostante la realizzazione su rigore. Sul quale è stato sì freddo ma per il resto si è fatto poco notare. Nella pagelle di Tuttomercatoweb.com, però, è premiato il suo piglio: "Capitano e trascinatore, non molla mai con un carattere da leader".

Tuttomercatoweb.com 7

La Gazzetta dello Sport 6

Corriere dello Sport 7

Tuttosport 6.5

Il Mattino 6.5