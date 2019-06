Capitolo rinnovi, otto situazioni da monitorare: anche Younes nell'elenco

Il Napoli lavora alle entrate, alle uscite ma anche ai rinnovi di contratto. Diverse le situazioni da valutare come chiarisce oggi il Corriere dello Sport. Tra le situazioni più urgenti quelle di Callejon e Mertens, entrambi col contratto in scadenza nel 2020. Non c'è ancora accordo ma si continua a trattare. Fronte apertissimo anche coi polacchi Milik e Zielinski, così come per Maksimovic. L'ultima novità riguarda Younes. Contratto in scadenza nel 2023 per il tedesco ma anche lui a breve potrebbe iniziare a discutere di un prolungamento. Anche Allan e Insigne potrebbero rinnovare. Perché la volontà del Napoli resta chiara: blindare la rosa inserendo ogni anno nuovi tasselli.